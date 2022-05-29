Mehmetçik Anadolu Lisesi yabancı misafirleri ağırladı

Beş günlük eğitim kapsamında Çorum’a gelen öğretmen ve öğrenciler, Mehmetçik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Çorumlu Obası, Sıklık Tabiat Parkı, Boğazkale ve Amasya’ya düzenlenen geziye katılan toplam 45 öğretmen ve öğrenci ilimizi yakından tanıma imkanı buldu.

Proje çalışmasında Çorum’a misafir olan öğrencilerle Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri İngilizce pratiği yapma şansı da yakaladı. Kültürel etkileşimler sağladılar.

(Nurdan AKBAŞ)

