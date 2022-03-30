Mehmetçik Anadolu Lisesi Romanya’da
Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Almanya Koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “Garden-Based Learning in School Education; “From indoor Childhood to Active Outdoor Students” isimli Erasmus+ projesi kapsamında 20-26 Mart tarihleri arasında Romanya’yı ziyaret etti.
Güncel 30.03.2022, 19:03
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Romanya’nın ev sahibi olduğu toplantıya Mehmetçik Anadolu Lisesinin ortağının bulunduğu Brad kentinin Belediye Başkanı da katılarak, böyle bir projeye dâhil olduğu için memnuniyetini dile getirdi. Proje kapsamında bahçecilik yoluyla, öğrencilerin sorumluluk sahibi olmalarının hedeflediği ve öğrencilerin bitkiler hakkında aktif olarak nasıl geliştiğini ve onları yetiştirmek için hangi koşulların gerekli olduğunu öğrenmelerinin amaçlandığı belirtildi.
Türkiye, Almanya, Norveç, Romanya ve Portekiz ülkelerinden öğretmen ve öğrencilerin katıldığı toplantıda proje aktiviteleri gerçekleştirirken, birlikte zaman geçirdiler. Böylece öğrenciler hem İngilizce konuşma becerilerini geliştirdiler hem de kültürel paylaşımda bulundular.
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