Mehmetçik Anadolu Lisesi Portekiz’de
Güncel 14.04.2022, 18:59
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Mehmetçik Anadolu Lisesi'nden 2 öğretmen ve 3 öğrenci, Almanya Koordinatörlüğünde kabul edilen, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “Garden-Based Learning in School Education; “From İndoor Childhood to Active Outdoor Students” isimli Erasmus+ projesi kapsamında Portekiz’de eğitim programına katıldı.
Türkiye, Almanya, Norveç, Romanya ve Portekiz’den öğretmen ve öğrencilerin kültür paylaşımı amacıyla bir araya geldiği eğitimde katılımcılar kendi kültürlerini tanıtma fırsatı buldu. (Haber Merkezi)
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