Mehmetçik Anadolu Lisesi Polonya’da eğitime katıldı

Çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi için uygulanan Türkiye ile birlikte İspanya, Norveç, Romanya ve Polonya’dan ortağı bulunan projenin “Ben gezegenimizi önemsiyorum ve bir fark yaratabileceğimize inanıyorum” sloganı ile hayata geçirildiği belirtilirken, Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin “Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 2” Lisesi’nin evsahipliğindeki eğitimleri başarı ile tamamladı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden yapılan açıklamada Yeşil okul projesi uyarınca öğrencilerin doğanın nasıl işlediği ve insan aktivitelerinin nasıl doğaya bağlı olduğunu anlayan bireyler olarak yetişerek bu anlayış kapsamında bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı da öğrendiği kaydedildi.

Polonya’da düzenlenen bir haftalık eğitim kapsamında çevresel etki oluşturmak adına, tasarruflu enerji ve su kullanımı, fosil yakıtların ulaşımda kullanımının azaltılması konularında öğrenciler arasında grup çalışmaları yapıldığı, (poster ve pankart hazırlama, kahoot yarışmaları, ve münazara etkinlikleri ) “Çöp–Atık ve Geri Dönüşüm” konusu üzerine bir seminer düzenlendiği, geri dönüşüm malzemelerden yapılan eserlerin sergilendiği bir sanat müzesi (Murals Gdansk Zaspa) ziyaretinin de gerçekleştirildiği bildirildi.



(Haber Merkezi)

