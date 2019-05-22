Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85310
ALTIN
248.058
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.6916
EURO
6.7481

Mehmetçik Anadolu Lisesi mülteci çocuklarla el ele

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen, Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “mülteci çocukların eğitim yoluyla toplumsal entegrasyonunu” konu alan projenin Yunanistan ayağında Midilli Adası'ndaki Midilli Belediyesi Karatepe Mülteci Kampı'nı gezdi.

Mehmetçik Anadolu Lisesi mülteci çocuklarla el ele

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen, Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “mülteci çocukların eğitim yoluyla toplumsal entegrasyonunu” konu alan projenin Yunanistan ayağında Midilli Adası'ndaki Midilli Belediyesi Karatepe Mülteci Kampı'nı gezdi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:05
Mehmetçik Anadolu Lisesi mülteci çocuklarla el ele

Kampı ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, mültecilerin dramını bizzat yerinde görürken, kamp yetkilileri ise konteynırlarda yaşayan çocukların yaşadıkları acıları ve travmaları unutturmayı amaçladıklarını bildirdiler.

Aynı zamanda, travma yaşayanların hayata hızla kazandırılmaya çalışıldıkları bu kampta Çorum ekibi, Suriye ve Afganistan olmak üzere Irak, İran, Mısır, Filistin, Cezayir, Etiyopya, Somali, Kongo, Bangladeş, Pakistan gibi birçok ülkeden gelen göçmen çocuklar ile kampta çalışan gönüllü çalışanlarla birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Hipertansiyona dikkat
Hipertansiyona dikkat
Aşçılık öğrencileri iftar hazırladı
Aşçılık öğrencileri iftar hazırladı
Arifegazili’de anneler unutulmadı
Arifegazili’de anneler unutulmadı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim