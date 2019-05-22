Mehmetçik Anadolu Lisesi mülteci çocuklarla el ele

Kampı ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, mültecilerin dramını bizzat yerinde görürken, kamp yetkilileri ise konteynırlarda yaşayan çocukların yaşadıkları acıları ve travmaları unutturmayı amaçladıklarını bildirdiler.

Aynı zamanda, travma yaşayanların hayata hızla kazandırılmaya çalışıldıkları bu kampta Çorum ekibi, Suriye ve Afganistan olmak üzere Irak, İran, Mısır, Filistin, Cezayir, Etiyopya, Somali, Kongo, Bangladeş, Pakistan gibi birçok ülkeden gelen göçmen çocuklar ile kampta çalışan gönüllü çalışanlarla birlikte çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

(Haber Merkezi)