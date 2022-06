Mehmetçik Anadolu Lisesi heyeti Norveç’ten döndü

Bu toplantıya Norveç koordinatörlüğünde Türkiye, Romanya, Polonya ve Kanarya Adaları’ndan toplam 8 öğretmen ve 14 öğrenci katıldı. Programda bir hafta boyunca “Sıfır Atık” üzerine çeşitli etkinlikler yapıldı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden yapılan açıklamada “Sıfır Atık” faaliyetlerinin bir Erasmus+ projesinde uygulanabilirliğinin öğretmen ve öğrenciler tarafından tartışıldığı belirtildi. Bu çalışmalar doğrultusunda, her ülkenin öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 4 grubun oluşturulduğu, her grubun “Çevre Dostu Atölye” çalışmasına katıldığı ifade edilen açıklamada; “Bu çalışmada her grup evde, okulda ve yaşadığımız her yerde çevreyi korumak, çevreye karşı daha duyarlı olmak ve bilinçli hareket etmek, insanlarla iş birliğimizi ve iletişimimizi nasıl artırabiliriz?” soruları üzerinde de duruldu ve bu sorulara cevap bulunmaya çalışıldı” denildi.

Farklı ülkelerden gelen öğretmen ve öğrencilerin son gün Oslo’ya giderek her yıl Nobel Barış Ödülü törenine ev sahipliği yapan City Hall, Mimari güzelliği ile dikkat çeken Parlemento binası ve 1814 yılında kurulan ve “bünyesinde binlerce eşsiz türü barındıran Botanical Garden’ın gezildiği ve proje toplantısının katılımcılara sertifikaların verilmesi ile son bulduğu da dile getirildi.



(Volkan SINAYUÇ)