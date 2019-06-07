Mehmetçik Anadolu Lisesi Gdansk’ta

Çekya, İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin ortaklığında yürütülen projenin Gdansk’ta gerçekleştirdiği toplantının konusu “Savaş Tarihinde Kadının Rolü”ydü.

Toplantıda öğrenciler, kendi tarihlerinde öne çıkan bir kadın kahramanı tanıttılar. Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Halide Edip Adıvar ile ilgili sunum yaptı. Öğrencilerin tasarladığı ve Halide Edip Adıvar’ın “Haksızlığa sapıp çoğu insanın seninle beraber olmasını sağlamaktansa adaletle davranıp tek başına kalmak daha iyidir” sözünün yer aldığı kitap ayracı, katılımcı ortaklara hediye olarak verildi. (Haber Merkezi)