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Mehmetçik Anadolu Lisesi Gdansk’ta

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “Çatışmada Çocukların ve Kadınların Korunmasında Eğitimin Rolü” isimli proje doğrultusunda Polonya’nın Gdansk şehrinde Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 2 okulunda, öğretmen ve öğrenci toplantısına katıldı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi Gdansk’ta

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “Çatışmada Çocukların ve Kadınların Korunmasında Eğitimin Rolü” isimli proje doğrultusunda Polonya’nın Gdansk şehrinde Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 2 okulunda, öğretmen ve öğrenci toplantısına katıldı.

07 Haziran 2019 Cuma 20:01
Mehmetçik Anadolu Lisesi Gdansk’ta

Çekya, İtalya, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin ortaklığında yürütülen projenin Gdansk’ta gerçekleştirdiği toplantının konusu “Savaş Tarihinde Kadının Rolü”ydü.

Toplantıda öğrenciler, kendi tarihlerinde öne çıkan bir kadın kahramanı tanıttılar. Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Halide Edip Adıvar ile ilgili sunum yaptı. Öğrencilerin tasarladığı ve Halide Edip Adıvar’ın “Haksızlığa sapıp çoğu insanın seninle beraber olmasını sağlamaktansa adaletle davranıp tek başına kalmak daha iyidir” sözünün yer aldığı kitap ayracı, katılımcı ortaklara hediye olarak verildi. (Haber Merkezi)

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