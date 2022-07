Mehmetçik Anadolu Lisesi Erasmus misafirlerini ağırladı

Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “All Together For An Inclusive Europe” isimli Erasmus+ projesi kapsamında Polonya, İspanya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler, Mehmetçik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 7 günlük programda Çorumlu Obası, Amasya ve Kapadokya’yı gezdi.

İSKİLİP DOLMASI İKRAM EDİLDİ

Çorumlu Obası’nda İskilip Dolması ikram edilen konuklar Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Ayrıca proje kapsamında Hitit Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Metin Uçar yaptığı sunumla proje konusu hakkında bilgilendirdi. Toplamda 9 öğretmen ve 16 öğrenci ile gerçekleştirilen proje çalışmasında misafir öğrencilerle Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri İngilizce pratiği yapma şansı yakaladı. Kültürel etkileşimler sağlandı.

(Nurdan AKBAŞ)