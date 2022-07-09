Mehmetçik Anadolu Lisesi Erasmus misafirlerini ağırladı
Mehmetçik Anadolu Lisesi Polonya koordinatörlüğündeki Erasmus projesi kapsamında 4 ülkeden gelen Çorum’a gelen öğretmen ve öğrenciler Çorum, Amasya ve Kapadokya’da kültür gezisine katıldı.
Ulusal Ajans tarafından hibelendirilen “All Together For An Inclusive Europe” isimli Erasmus+ projesi kapsamında Polonya, İspanya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler, Mehmetçik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde 7 günlük programda Çorumlu Obası, Amasya ve Kapadokya’yı gezdi.
İSKİLİP DOLMASI İKRAM EDİLDİ
Çorumlu Obası’nda İskilip Dolması ikram edilen konuklar Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Ayrıca proje kapsamında Hitit Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Metin Uçar yaptığı sunumla proje konusu hakkında bilgilendirdi. Toplamda 9 öğretmen ve 16 öğrenci ile gerçekleştirilen proje çalışmasında misafir öğrencilerle Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri İngilizce pratiği yapma şansı yakaladı. Kültürel etkileşimler sağlandı.
(Nurdan AKBAŞ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31