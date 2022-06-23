Mehmetçik Anadolu Lisesi ekibi Kanarya Adaları’nda 

Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayşegül Eker Çırak, Görsel Sanatlar Öğretmeni Çiğdem Kalkan Ağbal ve 4 öğrenciden oluşan heyet “Let's Open a New Window İnto Cultural Heritage Consciousness Through Digital Technologies” isimli proje kapsamında Santa Cruz Adası Tenerife’ye gitti.

Türkiye ile birlikte Yunanistan, İngiltere ve İspanya'nın öğretmen ve öğrencilerinin proje ortaklığında yapılan üçüncü hareketlilik buluşması ile ilgili bilgi veren Çırak ve Ağbal, kültürel mirasın dijital teknolojiler yoluyla uluslararası paylaşıma açılarak etkileşimde bulunulması, farklı kültürel değerleri görmek ve bu değerlerin nesilden nesile aktarımını sağlamak amacında olan proje kapsamında Tenerife'nin tarihi, ekolojik ve kültürel yerleri hakkında yerinde gözlem yapmak fırsatı bulduklarını da açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

