Mehmetçik Anadolu Lisesi Almanya’da

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus+ programı kapsamında Almanya’da eğitim programına katıldı.

Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “Garden-Based Learning in School Education; “From indoor Childhood to Active Outdoor Students” isimli 2019-1-DE03-KA229-059542_6 numaralı Erasmus+ projesi kapsamında Almanya’yı ziyaret etti.

Bahçecilik yoluyla, öğrencilerin sorumluluk sahibi olmalarının hedeflendiği proje kapsamında öğrencilere bitkilerin nasıl geliştiği ve onları yetiştirmek için hangi koşulların gerekli olduğu hakkında eğitimler verildi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonunca desteklenen projede Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Norveç, Romanya ve Portekiz ülkelerinden öğretmen ve öğrencilerinin katıldığı toplantıda proje aktiviteleri gerçekleştirilerek birlikte zaman geçirdiler. Böylece öğrenciler hem İngilizce konuşma becerilerini geliştirdiler hem de kültürel paylaşımda bulundular. (Haber Merkezi)

