MEHMETÇİĞE DUA VE DESTEK İÇİN BULUŞMA

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm Çorumluları “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında Suriye’nin kuzeyinde operasyona katılan Mehmetçiğe dualarla destek vermeye çağırdı.

ÇORUM HALKI HÜRRİYET MEYDANI’NDA BULUŞACAK

Belediye Başkanı Aşgın, Suriye’nin kuzeyinde yapılan harekete Çorum halkı olarak destek olmak üzere bugün yapılacak olan programda Kur'an-ı Kerim Tilaveti, destek konuşmaları ve duanın gerçekleşeceğini, katılımcılara belediye olarak Ay Yıldızlı Türk Bayrağı dağıtacaklarını açıkladı. Başkan Aşgın, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek ve Mehmetçiğimize moral olacak bu programa tüm siyasi partiler, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve aziz hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Biz biriz beraberiz birlikte Türkiye'yiz” diye konuştu.

Harekatın beka meselesi olduğunu söyleyen Aşgın, “Türkiye devlet geleneği olan köklü, büyük ve güçlü bir devlettir. Kimse bu millete esaret ve pranga planları içerisine girmesin. Ecdadımız asırlar boyu mazlumlara umut, bozgunculuk yapan fitne ve şer odaklarına Zülfikar olmuştur. Bugün milletimiz oynanmak istenen oyunlar yeniden kurgulanmış ve terör mihrakları ülkemizin güneyinde türlü oyunlar içerisine girmiştir. Biz inanıyoruz ki bu millet basireti ve dik duruşuyla daha önce olduğu gibi bütün bunların üstesinden gelecektir. Ülkemizin güneyinde ki terör oluşumlarını söküp atmak için Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklerimize biz de Çorum’dan dualarımızla destek olacağız” dedi.

2 GÜN SABAH NAMAZINDA FETİH SURESİ OKUNACAK

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, bugün ve yarın sabah namazında Ulucami’de dua ve tekbirlerle Mehmetçiğe destek vermek için toplanacaklarını belirterek 7’den 70’e tüm Çorumluları duaya katılmaya davet etti. Sabah namazı namazında yapılacak programlarda dualar edilerek Fetih Suresi okunacağını dile getiren Aşgın, cami çıkışında ise Çorum Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunulacağını sözlerine ekledi.

AHLATCI’DAN ÇAĞRI

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da Barış Pınarı Harekatı’'na katılan Mehmetçik için dua ve destek programına tüm Çorumluları davet etti. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılacağını belirten Yusuf Ahlatcı, Mehmetçiğimize dua ve destek için tüm Çorumluları bugün saat 13.15’te Hürriyet Meydanı’'na beklediklerini dile getirdi.

Terör örgütlerinin silahlandırıldığı, ülkemizi tehdit ettiği bu süreçte herkesin devletin, hükümetin, Mehmetçiğin yanında olması gerektiğini söyleyen Ahlatcı, "Çorum'da bulunan tüm siyasi partiler, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum örgütleri ve aziz hemşehrilerimizi bu programa bekliyoruz. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için ordumuza dua eedeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)