MEHMET YOLYAPAR’IN MESLEK YAŞAMINDA 50. YILINI VE ÇORUM HABER’İN 35. YILINI KUTLAYANLAR

Çorum Kadastro Hakimi Samim Saraç ve Avukat Altuğ Afat
TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer
TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve Başkan Yardımcısı Elvan Kesgin
Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Fikret Tepençelik
YAZILIKAYA Yayın Kurulu üyeleri, eğitimci-yazarlar Bahri Güven ve Muzaffer Gündoğar.
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Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı, demokrat kimliği ile tanınmış, vatanperver dostum Sn. MEHMET YOLYAPAR’ı, gazeteciliğinin 50. yılında gönülden kutluyorum.
Ayrıca yayın hayatının 35. yılına giren “doğru haberciliğin adresi” ÇORUM HABER’i ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum.
Kenan NUHUT
CHP Genel Başkan Başdanışmanı
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MEHMET YOLYAPAR’IN MESLEK YAŞAMINDA 50. YILINI VE ÇORUM HABER’İN 35. YILINI TELEFONLA KUTLAYANLAR
Eski Danışma Meclisi Çorum Üyesi Avni ŞAHİN
Eğitim gönüllüsü, sanayici-işadamı Haydar Ali ÖZTAŞ
Kaleli Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin KALELİ
Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım KAHRAMAN
Emekli Bağ-Kur Genel Müdür Vekili Yüksel DEMİRER
Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL
Prof.Dr. Rahmi TÜRK
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı
Dr. Eğitimci Yaşar UĞURLU
Emekli Din Görevlisi, ÇORUM HABER yazarı Fikrettin ÇIPLAK
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket ERZEN
Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin KALELİ
Vakıf 19 Başkanı Alper BİLAN
Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Atilla LAÇİN
Eczacı Şefkat GÜLER
Eğitimci-yazar Salim SAVCI
Besmat Matbaacılık sahiplerinden Ayşe UNCU
Edremit Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail EKER
Kardelen Senet Derneği Yöneticisi Yusuf Ziya LEBLEBİCİ
Basketbol Antrenörü Yaşar YILMAZ
Emekli Zabıta Müdürü Yusuf ŞİŞMAN
Erdoğan ÇELEBİ
Hüseyin ALAKOÇ
Alparslan KARAPIÇAK
Orhan BADAKÖZ
Gültekin KEFÇELİ
İlhan ÖZ
Erhan ESEN
Amasya ve Merzifon’da gazete sahibi Bilal GÜLEY
ÇİÇEK GÖNDERENLER
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim AŞGIN
CHP İl Başkanı Hasan Eray TÜFEKÇİ
Ticaret ve Sanayi Odası
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Eczacı Odası Başkanı Sönmez ÇALIŞKAN
Yapı Kredi Bahabey Şube Müdürü Murat EFE
Köfteci Deli Memet