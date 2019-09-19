MEHMET YOLYAPAR’IN MESLEK YAŞAMINDA 50. YILINI VE ÇORUM HABER’İN 35. YILINI KUTLAYANLAR

Çorum Kadastro Hakimi Samim Saraç ve Avukat Altuğ Afat

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer

TOBB Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Can Çabuk ve Başkan Yardımcısı Elvan Kesgin

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Fikret Tepençelik

YAZILIKAYA Yayın Kurulu üyeleri, eğitimci-yazarlar Bahri Güven ve Muzaffer Gündoğar.

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Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı, demokrat kimliği ile tanınmış, vatanperver dostum Sn. MEHMET YOLYAPAR’ı, gazeteciliğinin 50. yılında gönülden kutluyorum.

Ayrıca yayın hayatının 35. yılına giren “doğru haberciliğin adresi” ÇORUM HABER’i ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum.

Kenan NUHUT

CHP Genel Başkan Başdanışmanı

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MEHMET YOLYAPAR’IN MESLEK YAŞAMINDA 50. YILINI VE ÇORUM HABER’İN 35. YILINI TELEFONLA KUTLAYANLAR

Eski Danışma Meclisi Çorum Üyesi Avni ŞAHİN

Eğitim gönüllüsü, sanayici-işadamı Haydar Ali ÖZTAŞ

Kaleli Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin KALELİ

Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım KAHRAMAN

Emekli Bağ-Kur Genel Müdür Vekili Yüksel DEMİRER

Prof.Dr. Erdoğan TUNCEL

Prof.Dr. Rahmi TÜRK

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı

Dr. Eğitimci Yaşar UĞURLU

Emekli Din Görevlisi, ÇORUM HABER yazarı Fikrettin ÇIPLAK

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket ERZEN

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin KALELİ

Vakıf 19 Başkanı Alper BİLAN

Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi Atilla LAÇİN

Eczacı Şefkat GÜLER

Eğitimci-yazar Salim SAVCI

Besmat Matbaacılık sahiplerinden Ayşe UNCU

Edremit Körfez Çorumlular Platformu Başkanı İsmail EKER

Kardelen Senet Derneği Yöneticisi Yusuf Ziya LEBLEBİCİ

Basketbol Antrenörü Yaşar YILMAZ

Emekli Zabıta Müdürü Yusuf ŞİŞMAN

Erdoğan ÇELEBİ

Hüseyin ALAKOÇ

Alparslan KARAPIÇAK

Orhan BADAKÖZ

Gültekin KEFÇELİ

İlhan ÖZ

Erhan ESEN

Amasya ve Merzifon’da gazete sahibi Bilal GÜLEY

ÇİÇEK GÖNDERENLER

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim AŞGIN

CHP İl Başkanı Hasan Eray TÜFEKÇİ

Ticaret ve Sanayi Odası

Çorum Hakimiyet Gazetesi

Eczacı Odası Başkanı Sönmez ÇALIŞKAN

Yapı Kredi Bahabey Şube Müdürü Murat EFE

Köfteci Deli Memet