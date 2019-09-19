MEHMET YOLYAPAR’IN MESLEK YAŞAMINDA 50. YILINI VE ÇORUM HABER’İN 35. YILINI KUTLAYANLAR

Çorum KOSGEB Müdürü Yusuf Yıldız…(Ziyarette, arkadaşımız Selda Fındık da hazır bulundu.)
Çorum DSİ Müdürü Murat Şerbetçi…(Şerbetçi’nin baldızı, arkadaşımız Aliye Öncel de fotoğrafta yer aldı.)
Çorum Gümrük Müdürü Cemalettin Demirdelen, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak.
Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin, öğretmenler Osman Sarıbıyık ve Yalçın Özcan.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Külcü, Ali Özdemir.