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Mehmet Yolyapar’ın 4. torunu dünyaya geldi

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın 4. torunu, Pınar-Onur Yolyapar çiftinin Atlas’tan sonra ikinci oğulları Hazar, 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 08.13’de Çorum Özel Hastanesi’nde dünyaya geldi.

Güncel 26.07.2020, 18:52
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Mehmet Yolyapar’ın 4. torunu dünyaya geldi

Doğum, Jinekolog Opr.Dr. Sabri Laçin’in gözetiminde sağlıklı bir şekilde gerçekleşti.

Baba Onur ile Atlas’ın 20 Temmuz, anne Pınar ile Hazar’ın 25 Temmuz doğumlu olmaları ise, ilginç bir rastlantı oluşturdu.

Yolyapar’ın, Balıkesir’de yaşayan kızı Zeynep ve damadı Alper Ergüder’den de Ege ve Eylül isimli iki torunu bulunuyor.

ÇORUM HABER, Meriç-Muzaffer Göğercin, Hülya-Mehmet Yolyapar çiftlerini ve ikinci kez anne-baba olan Pınar-Onur Yolyapar çiftini kutlar, minik Hazar’a sağlıklı uzun ömürler diler. (Haber Merkezi)

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