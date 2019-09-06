Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri
Fotoğraflar: Taner ŞİMŞEK, Erkan BAYATLI, Esra ESEN
BARO
Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar
YILDIZ BEK
CHP İl Genel Meclisi üyeleri; Yıldız Bek, Suat Atalay, İlhami Türksal (Merkez), Saadettin Akgül (Dodurga), Özcan Çetin (Mecitözü), Engin Demir (Ortaköy)
BEKİR ÖZSAÇMACI
İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı
MUSTAFA YİĞİTTAŞÇI
Çorum’un duayen sanayicilerinden Mustafa Yiğittaşçı
SÖNMEZ ÇALIŞKAN
Çorum Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan
SP
Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve Başkan Yardımcısı Kemal Kurt
ORHAN ATEŞ
Geçen dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş
FİKRET TEPENÇELİK
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili, Mali Müşavir Fikret Tepençelik
LEYLA KULUCAN
Çorum mutfağının TV ekranlarındaki tanıtım elçisi, eğitimci Leyla Kulyucan, eşi Tuncay Kulucan ve Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kalın
FAHRİ KARAYAN
Kuzey Gücü Dış Ticaret A.Ş. Başkanı Fahri Karayan ve yöneticileri Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız ve Enver Yılmaz
YALÇIN SOL
Merhum Yaşar Yolyapar’ın ve kardeşi Mehmet Yolyapar’ın mahalle arkadaşları; Yalçın Sol, Elvan Eker ve Ünal Sekirden
NİYAZİ ÖZMERCAN
Baytaş A.Ş. Başkan Vekili Niyazi Özmercan, Tek Ofset Matbaa Müdürü Perinay Zavar, matbaacı Nizamettin Oktay ve SHP eski Merkez İlçe Başkanı Cemal Karataş
HAYRİYE YÜRÜKER
Hayriye ve İbrahim Ethem Yürüker, Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı ve işadamı Nadir Sazak
MERAL DEMİRYÜREK – DAVUT GÜNEY – MUZAFFER YILDIRIM
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Meral Demiryürek, Tapu ve Kadastro eski Genel Müdürü, TANAP Kamulaştırma Direktörü Davut Güney ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım