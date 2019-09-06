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Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 00:43
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri

Fotoğraflar: Taner ŞİMŞEK, Erkan BAYATLI, Esra ESEN

BARO

Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar

YILDIZ BEK

CHP İl Genel Meclisi üyeleri; Yıldız Bek, Suat Atalay, İlhami Türksal (Merkez), Saadettin Akgül (Dodurga), Özcan Çetin (Mecitözü), Engin Demir (Ortaköy)


BEKİR ÖZSAÇMACI

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı


MUSTAFA YİĞİTTAŞÇI

Çorum’un duayen sanayicilerinden Mustafa Yiğittaşçı

SÖNMEZ ÇALIŞKAN

Çorum Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan

SP

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve Başkan Yardımcısı Kemal Kurt

ORHAN ATEŞ

Geçen dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş

FİKRET TEPENÇELİK

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili, Mali Müşavir Fikret Tepençelik

LEYLA KULUCAN

Çorum mutfağının TV ekranlarındaki tanıtım elçisi, eğitimci Leyla Kulyucan, eşi Tuncay Kulucan ve Belediye Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Kalın

FAHRİ KARAYAN

Kuzey Gücü Dış Ticaret A.Ş. Başkanı Fahri Karayan ve yöneticileri Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız ve Enver Yılmaz

YALÇIN SOL

Merhum Yaşar Yolyapar’ın ve kardeşi Mehmet Yolyapar’ın mahalle arkadaşları; Yalçın Sol, Elvan Eker ve Ünal Sekirden

NİYAZİ ÖZMERCAN

Baytaş A.Ş. Başkan Vekili Niyazi Özmercan, Tek Ofset Matbaa Müdürü Perinay Zavar, matbaacı Nizamettin Oktay ve SHP eski Merkez İlçe Başkanı Cemal Karataş

HAYRİYE YÜRÜKER

Hayriye ve İbrahim Ethem Yürüker, Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı ve işadamı Nadir Sazak

MERAL DEMİRYÜREK – DAVUT GÜNEY – MUZAFFER YILDIRIM

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Meral Demiryürek, Tapu ve Kadastro eski Genel Müdürü, TANAP Kamulaştırma Direktörü Davut Güney ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım

Son Güncelleme: 06.09.2019 00:54
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