Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri sürüyor.
Fotoğraflar: Erkan BAYATLI, Esra ESEN
FOT. ÜNAL AKKAYA
Anavatan Partisi 17. ve 18. Dönem Çorum Milletvekili Ünal Akkaya
FOT. ALPER ZAHİR
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve yine Başkan Yardımcılığı kadrosunda bulunan eski Özel Kalem Müdürü Murat Erdem
FOT. HASAN ÇALIŞ
Eski İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Çalış
FOT. CEMAL ERSOY
Müteahhit, İnşaat Mühendisi Cemal Ersoy
Avukat Kenan Kellerbağı