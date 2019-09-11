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Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri sürüyor.

Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri sürüyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:18
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri sürüyor.

Fotoğraflar: Erkan BAYATLI, Esra ESEN



FOT. ÜNAL AKKAYA

Anavatan Partisi 17. ve 18. Dönem Çorum Milletvekili Ünal Akkaya


FOT. ALPER ZAHİR

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve yine Başkan Yardımcılığı kadrosunda bulunan eski Özel Kalem Müdürü Murat Erdem

FOT. HASAN ÇALIŞ

Eski İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Çalış

FOT. CEMAL ERSOY

Müteahhit, İnşaat Mühendisi Cemal Ersoy


Avukat Kenan Kellerbağı

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