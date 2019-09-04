Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları

DAMLA-HAKAN BİŞİRİCİ
Yazılıkaya Yayın Kurulu üyelerinden Çene Cerrahı Damla Bişirici ve eşi, Diş Hekimi Hakan Bişirici’nin ziyaretinde, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi arkadaşımız Selda Fındık da bulundu.
YENİDEN REFAH
Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aşıla, Çorum İl Başkan Yardımcıları Ömer Karslı ve Akif Alagöz ile Tanıtma Başkanı M. Fatih Aşıla.
MUSTAFA BERÇİN
Emekli eğitimciler Mustafa Berçin ve Ali Yüce, işadamları Haluk Atlamaz ve Sadık Yıldırım.
CİHAT ECDAROĞLU
Emekli TSO Genel Sekreteri Cihat Ecdaroğlu, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan, gazeteciler Mustafa Külcü ve Elvan Şimşek.
FOT. Yolyapar’ın akrabası, emekli DSİ Müdürü Mustafa Çimen
ECZ. İLHAN ŞAMLI
Eczacı İlhan Şamlı
Fikrettin Çıplak hoca hiç yalnız bırakmadı
Mehmet Yolyapar’ın çok yakın dostu, ağabeyi Fikrettin Çıplak Hoca, yaşadığı bu büyük acı sırasında Yolyapar’ı hiç yalnız bırakmadı. Nitekim dün de gazetede tekrar ziyaretine geldi. Bu arada, Çorum’un ünlü koro şefi Halil Özçelebi de taziye ziyaretinde bulundu.(Erkan BAYATLI)
HİTİT ULAŞ A.Ş.
Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Başkan Yardımcısı Adnan Cıdık ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Emiroğlu.
YAZARLAR
Yazılıkaya Yayın Kurulu üyeleri, eğitimci-yazarlar Bahri Güven ve Muzaffer Gündoğar ile Mali Müşavir Hasan Tahsin Dölek.
PROF.DR. MEHMET ARSLAN-RIDVAN SAMSUNLU
ÇORUM HABER köşe yazarlarından Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet Arslan ile geçen dönem İl Genel Meclisi Üyesi Rıdvan Samsunlu.
ŞÜKRÜ KILIÇ
Yeminli Mali Müşavir Şükrü Kılıç.
İSMAİL FAKI – HASAN ŞENER
Çorum Pazarı Sahibi İsmail Fakı ile Zafer Çarşısı Mescidi İmam-Hatibi Hasan Şener.
HÜSEYİN SEVCAN – ŞAHİN ARAS
Harita Mühendisleri Odası Temsilcisi Hüseyin Sevcan, Oda yönetiminden Fatih Ateş, Aras Ticaret Sahibi Şahin Aras ve Fevzi Toprakçı.
ŞEHİT VE GAZİLER
Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül.
HIDIR BALABAN
Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve Başkan Yardımcısı Turan Çalıkuşu.
30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a telefonla başsağlığı dilekleri
Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu
Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan
Çorum Garnizon Komutanı Prs.Kd.Alb. Çetin Öcal
Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas
Çorum eski Milletvekili Salim Uslu
Çorum eski Milletvekili Derviş Günday
Çorum eski Milletvekili Cahit Bağcı
İmar ve İskan eski Bakanı Prof.Dr. Ahmet Samsunlu
Hitit Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan
Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP eski Antalya Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Akaydın
İstanbul eski Milletvekili, E. Müftü İhsan Özkes
Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi
Çorum eski Valisi Necmeddin Kılıç
Çorumspor Başkanı Fatih Özcan
Yolyapar’ın teyze oğlu, Marmara İlahiyat Fakültesi’nden emekli Prof.Dr. Mustafa Öz
Danışma Meclisi Çorum Üyesi Avni Şahin
Prof.Dr. Erdoğan Tuncel
Prof.Dr. Mehmet Kesim
Eğitim Gönüllüsü işadamı Haydar Ali Öztaş
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut
Seher Amiklioğlu (Eski Bakan Ateş Amiklioğlu’nun eşi)
Alapala Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala
Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz
Çorum Defterdarı Durak Sercan
Çorum eski Emniyet Müdürü İsmail Karaman
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Ediş
Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel
Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali Doğan
Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar
BDDK Üyesi (Özelleştirme İdaresi eski Başkanı) Ahmet Aksu
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan
Kaleli Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli
Labarna Otomotiv Sahibi Erdal Ertuğrul
Ak Parti eski İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu
Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz
YAZILIKAYA Yayın Kurulu
Yazılıkaya Yayın Kurulu üyeleri; başta Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, Semrin Kaleli, Doç.Dr. Ebru Gökmeşe, Banu Özdil Yücel, Semra Şahin, Elif Kaymazlı ve Dr. Öğr.Üyesi Erjada Progonati, başsağlığı mesajları gönderdiler. Doç.Dr. Pelin Avşar Karabaş, Doç.Dr.Özlem Sir Gavaz ve Dr. Damla Bişirici ise gazetemizi ziyaret ederek taziyelerini ilettiler.