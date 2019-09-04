Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları

DAMLA-HAKAN BİŞİRİCİ

Yazılıkaya Yayın Kurulu üyelerinden Çene Cerrahı Damla Bişirici ve eşi, Diş Hekimi Hakan Bişirici’nin ziyaretinde, Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi arkadaşımız Selda Fındık da bulundu.



YENİDEN REFAH

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aşıla, Çorum İl Başkan Yardımcıları Ömer Karslı ve Akif Alagöz ile Tanıtma Başkanı M. Fatih Aşıla.

MUSTAFA BERÇİN

Emekli eğitimciler Mustafa Berçin ve Ali Yüce, işadamları Haluk Atlamaz ve Sadık Yıldırım.

CİHAT ECDAROĞLU

Emekli TSO Genel Sekreteri Cihat Ecdaroğlu, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan, gazeteciler Mustafa Külcü ve Elvan Şimşek.

FOT. Yolyapar’ın akrabası, emekli DSİ Müdürü Mustafa Çimen

ECZ. İLHAN ŞAMLI

Eczacı İlhan Şamlı

Fikrettin Çıplak hoca hiç yalnız bırakmadı

Mehmet Yolyapar’ın çok yakın dostu, ağabeyi Fikrettin Çıplak Hoca, yaşadığı bu büyük acı sırasında Yolyapar’ı hiç yalnız bırakmadı. Nitekim dün de gazetede tekrar ziyaretine geldi. Bu arada, Çorum’un ünlü koro şefi Halil Özçelebi de taziye ziyaretinde bulundu.(Erkan BAYATLI)

HİTİT ULAŞ A.Ş.

Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Başkan Yardımcısı Adnan Cıdık ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Emiroğlu.

YAZARLAR

Yazılıkaya Yayın Kurulu üyeleri, eğitimci-yazarlar Bahri Güven ve Muzaffer Gündoğar ile Mali Müşavir Hasan Tahsin Dölek.

PROF.DR. MEHMET ARSLAN-RIDVAN SAMSUNLU

ÇORUM HABER köşe yazarlarından Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet Arslan ile geçen dönem İl Genel Meclisi Üyesi Rıdvan Samsunlu.

ŞÜKRÜ KILIÇ

Yeminli Mali Müşavir Şükrü Kılıç.



İSMAİL FAKI – HASAN ŞENER

Çorum Pazarı Sahibi İsmail Fakı ile Zafer Çarşısı Mescidi İmam-Hatibi Hasan Şener.

HÜSEYİN SEVCAN – ŞAHİN ARAS

Harita Mühendisleri Odası Temsilcisi Hüseyin Sevcan, Oda yönetiminden Fatih Ateş, Aras Ticaret Sahibi Şahin Aras ve Fevzi Toprakçı.

ŞEHİT VE GAZİLER

Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül.

HIDIR BALABAN

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve Başkan Yardımcısı Turan Çalıkuşu.

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a telefonla başsağlığı dilekleri

Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan

Çorum Garnizon Komutanı Prs.Kd.Alb. Çetin Öcal

Eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas

Çorum eski Milletvekili Salim Uslu

Çorum eski Milletvekili Derviş Günday

Çorum eski Milletvekili Cahit Bağcı

İmar ve İskan eski Bakanı Prof.Dr. Ahmet Samsunlu

Hitit Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan

Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP eski Antalya Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Akaydın

İstanbul eski Milletvekili, E. Müftü İhsan Özkes

Emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi

Çorum eski Valisi Necmeddin Kılıç

Çorumspor Başkanı Fatih Özcan

Yolyapar’ın teyze oğlu, Marmara İlahiyat Fakültesi’nden emekli Prof.Dr. Mustafa Öz

Danışma Meclisi Çorum Üyesi Avni Şahin

Prof.Dr. Erdoğan Tuncel

Prof.Dr. Mehmet Kesim

Eğitim Gönüllüsü işadamı Haydar Ali Öztaş

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut

Seher Amiklioğlu (Eski Bakan Ateş Amiklioğlu’nun eşi)

Alapala Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala

Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz

Çorum Defterdarı Durak Sercan

Çorum eski Emniyet Müdürü İsmail Karaman

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Ediş

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel

Doğan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M.Ali Doğan

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar

BDDK Üyesi (Özelleştirme İdaresi eski Başkanı) Ahmet Aksu

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan

Kaleli Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kaleli

Labarna Otomotiv Sahibi Erdal Ertuğrul

Ak Parti eski İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu

Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz

YAZILIKAYA Yayın Kurulu

Yazılıkaya Yayın Kurulu üyeleri; başta Prof.Dr. Gülen Elmas Arslan, Semrin Kaleli, Doç.Dr. Ebru Gökmeşe, Banu Özdil Yücel, Semra Şahin, Elif Kaymazlı ve Dr. Öğr.Üyesi Erjada Progonati, başsağlığı mesajları gönderdiler. Doç.Dr. Pelin Avşar Karabaş, Doç.Dr.Özlem Sir Gavaz ve Dr. Damla Bişirici ise gazetemizi ziyaret ederek taziyelerini ilettiler.