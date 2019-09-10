30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri
Fotoğraflar: Erkan BAYATLI, Esra ESEN
TAHSİN ŞAHİN - SEFER KAHRAMAN
Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Sefer Kahraman
KAZIM ALPOĞLU
Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu ve Rehber Öğretmen Bahar Demirbaş
NURETTİN AKSOY
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve yöneticilerden Hüseyin Köse
MUHTAR VE LEBLEBİ TV
Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve Leblebi TV ekibi; Erkan Karaca, Ahmet Temelci, İlhami Türksal (İl Genel Meclisi Üyesi)