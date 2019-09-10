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Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor

Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor

10 Eylül 2019 Salı 22:48
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri

30 Ağustos 2019 Cuma günü ağabeyi Yaşar Yolyapar’ı kaybeden Mehmet Yolyapar’a başsağlığı ziyaretleri

Fotoğraflar: Erkan BAYATLI, Esra ESEN

TAHSİN ŞAHİN - SEFER KAHRAMAN

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile Şeker-İş Sendikası Şube Başkanı Sefer Kahraman

KAZIM ALPOĞLU

Pınar Koleji Genel Koordinatörü Kazım Alpoğlu ve Rehber Öğretmen Bahar Demirbaş

NURETTİN AKSOY

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve yöneticilerden Hüseyin Köse


MUHTAR VE LEBLEBİ TV

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe ve Leblebi TV ekibi; Erkan Karaca, Ahmet Temelci, İlhami Türksal (İl Genel Meclisi Üyesi)

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