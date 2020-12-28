Mehmet Yalçın’ın kayınpederi İsmet Sevim vefat etti

Merhume Lütfiye Sevim’in eşi, Necla Yalçın, Selahattin Sevim ve Gülseren Garip’in babaları, Mehmet Yalçın ve Aydın Garip’in de kayınpederi İsmet Sevim (87) geçtiğimiz Pazar günü Serpin köyündeki evinde vefat etti. Yaşlılığa bağlı gerçekleşen vefat sonrası İsmet Sevim’in cenazesi aynı gün köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Spor Servisi)