Mehmet Tatlısu annesini kaybetti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Dodurga eski Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Tatlısu’nun annesi Hüsne Tatlısu vefat etti.

Sadık Tatlısu’nun eşi, AK Parti Dodurga İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Tatlısu ile Mustafa Tatlısu’nun annesi Hüsne Tatlısu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi önceki gün öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dikenli Köyü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

