Mehmet Taşkan defnedildi

Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü’nden gelme Hıfız Yaşar Taşkan’ın oğlu, Emine Taşkan’ın eşi, Esra Taşkan’ın babası, Ömer, Faruk, Fatih ve Ahmet Taşkan’ın kardeşleri, Mustafa, Bekir, Ömer Döşgünöz’ün enişteleri ve Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan’ın amcaoğlu olan serbest muhasebeci Mehmet Taşkan önceki gün Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Taşkan’ın cenazesi saat 11.00’de hastaneden alınarak saat 11.30’da Ulumezar’a getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından ise son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)