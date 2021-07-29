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Mehmet Tahtasız’ın teyzeoğlu vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız'ın Ankara’da yaşayan teyzesinin oğlu Mete Gündoğan (50), geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 29.07.2021, 23:10
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Mehmet Tahtasız’ın teyzeoğlu vefat etti

Merhumun cenazesi önceki gün ikindi namazı sonrası Ankara’da düzenlenen törenle toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Gündoğan ailesi olmak üzere sevenlerine başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
 

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