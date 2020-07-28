Mehmet Tahtasız’dan yeni kadroya kutlama
Cumhuriyet Halk Partisi’nin haftasonu gerçekleştirilen 37. Olağan Büyük Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar genel başkanlığa seçilmesinin ardından, Parti Meclis Üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri de belirlendi.
Güncel 28.07.2020, 19:15
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Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız olağan kongre ile ilgili bir açıklama yaparak partinin yeni yönetimini kutladı. Tahtasız; “İktidar kurultayımızda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde Parti Meclisi’nde ve Yüksek Disiplin Kurulunda bayrağı devralan tüm yol arkadaşlarımı tebrik ediyor, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara giden yolda, ülkemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
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