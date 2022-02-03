Mehmet Tahtasız’dan üç aylar ve kandil mesajı

Mesajında başta Çorum halkı olmak üzere tüm milletimizin kutsal Üç Aylar ve kandilini tebrik ederek bu mübarek günlerin hayırlara vesile olmasını temenni eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, üç ayların tüm dünyaya sağlık, iyilik ve kardeşlik getirmesini de diledi.

Ramazan ayının da müjdecisi olan, Müslümanlar için kutsal üç ayların başladığını hatırlatan Tahtasız, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisine alan üç ayların tüm insanlık alemine sağlık, huzur, barış, kardeşlik ve adalet getirmesi temennisinde bulunduğu mesajında şu görüşlere yer verdi: “Dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da öne çıktığı, manevi dünyamızda önemli bir yeri bulunan Regaib kandilini kutluyorum. Her türlü istismar ve sömürüden uzak, insanca ve hakça bir hayat ile gönül dünyamızın daha da huzur bulacağı Regaip Kandili’nin ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa esenlikler, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

(Uğur GÖRKEM)

