Mehmet Tahtasız’dan miting çağrısı

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Haksızlığa, adaletsizliğe dur demek için tüm halkımızı 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe Meydanında yapacağımız “MİLLETİN SESİ” mitingine katılmaya çağırıyorum. Çorumdan da kendi imkanlarımızla katılacağız. Cuma akşamı Çorum’dan hareket edeceğiz. Cumartesi akşamı miting bitimi döneceğiz. Katılmak isteyenlerin İl Başkanlığımıza müracaat etmelerini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

