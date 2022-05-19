Mehmet Tahtasız’dan miting çağrısı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız İstanbul Maltepe Meydanı’nda yapılacak olan mitinge katılmak isteyenlerin CHP İl Başkanlığına müracaat etmelerini istedi.
Güncel 19.05.2022, 19:20
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CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Haksızlığa, adaletsizliğe dur demek için tüm halkımızı 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe Meydanında yapacağımız “MİLLETİN SESİ” mitingine katılmaya çağırıyorum. Çorumdan da kendi imkanlarımızla katılacağız. Cuma akşamı Çorum’dan hareket edeceğiz. Cumartesi akşamı miting bitimi döneceğiz. Katılmak isteyenlerin İl Başkanlığımıza müracaat etmelerini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
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