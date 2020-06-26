Mehmet Tahtasız başarı diledi

Mehmet Tahtasız, sınav sonuçlarının başarı için bir ölçüt olmadığını belirterek, “Alnından kağıda düşecek her damla ter, maske altında alamadığın her nefes bizim de meselemiz. Yalnız değilsin. Umut da, haklılık da, geleceğin de seninle. Yeter ki pes etme. Geleceği birlikte kuracağız” dedi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, gençlere şu cümlelerle seslendi: “Gelişmiş toplumlarda çağdaş, bilimsel eğitim almak her insanın temel hakkıdır. Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Geleceğinizi büyük oranda etkileyecek olan bu sınavlar bilginizi, birikiminizi, yeteneğinizi ölçmekten uzaktır.

Sınav sonuçları başarınız için bir ölçüt değildir. Sadece üniversite eğitiminin kapısını açacaktır. Alnından kağıda düşecek her damla ter, maske altında alamadığın her nefes bizim de meselemiz. Yalnız değilsin. Umut da, haklılık da, geleceğin de seninle. Yeter ki pes etme. Geleceği birlikte kuracağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şansınız bol, yolunuz açık olsun.”

(Haber Merkezi)