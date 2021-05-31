Mehmet Soyacak defnedildi

Emekli banka müdürü, merhum Fahri Soyocak’ın oğlu, Leyla Soyocak'ın eşi, Merve ve Mehmet Nuri Soyocak'ın babaları, Şerafettin Bahadır'ın kız kardeşinin eşi olan Mehmet Soyocak, dün saat 18.30’da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

Koronavirüs belirtileri hayli ilerledikten sonra hastaneye başvuran ve bu nedenle kısa süre sonra entübe durumuna gelen Mehmet Soyocak’ın cenazesi öğlen saatlerinde hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise son yolculuğuna uğurlandı. Vefatı üzüntü yaratan Mehmet Soyocak’ın cenazesine ailesi ile birlikte çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

