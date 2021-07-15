Mehmet Şen’in oğlu Efecan, Berna Çakar’la dünyaevine girecek

Efecan Şen Sağlık Müdürlüğü’nde çalışıyor. Berna Çakar ise İstanbul’da bir medikal şirketinde görev yapıyor.

Genç çiftin düğünü, 23 Temmuz 2021 Cuma günü saat 19.00’da Anitta Otel Balo Salonu’nda yapılacak.

ÇORUM HABER, Zekine-Metin Çakar ve Aynur-Mehmet Şen çiftlerini kutlar, Berna ile Efecan’a ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

