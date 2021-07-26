Mehmet Şen oğlunu evlendirdi

Aynur-Mehmet Şen çiftinin oğlu Sağlık Müdürlüğü çalışanı Efecan Şen ile Zekine & Metin Çakar çiftinin kızları İstanbul’da bir medikal firmasında çalışan Berna Çakar ile Çorum’da dünya evine girdi.

Geçtiğimiz Cuma günü Anitta Otel’de gerçekleşen düğün törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, Şen ve Çakar aileleri ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken davetliler gece boyu çiftin ve iki ailenin mutluluğuna ortak oldu.

(Volkan SINAYUÇ)

