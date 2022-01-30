Mehmet Şen güven tazeledi

Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesi’nin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Anitta Otel’de düzenlenen Genel Kurulda Mehmet Şen yeniden Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığına seçildi.

Katılımın yoğun olduğu genel kurula Belediye-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, AK Parti İl Başkanvekili Av. Murat Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Alagöz, Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkanı Hıdır Kınıklı, Belediye-İş şube başkanları ile Belediye-İş delegeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Heyeti Belediye-İş Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan başkanlığında Belediye İş Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, Tokat Şube Başkanı Naci Güneş, Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar ve Ordu Şube Başkanı Kadir Altun’dan oluştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in kısa bir selamlama konuşması yaptığı genel kurulda, emekliye ayrılan üyelere plaketleri verildi.

Gündemdeki maddelerin görüşülerek oy birliğiyle ibra edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Mehmet Şen başkanlığında oluşturulan tek listenin katıldığı seçimde Mehmet Şen güven tazeleyerek yeniden Belediye İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığına seçilirken, yeni yönetim kurulu ise Dursun Kanmış, Hüseyin Dilbil, Çağrı Sözal ve Özcan Sayar’dan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

