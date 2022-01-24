Mehmet Sayan ödenek için teşekkür etti

Ziraat Odası Meclis Toplantısı sonunda açıklamalarda bulunan Sayan, 2021 Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen dolu, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından acil destek giderleri ödeneğinden 5 milyon TL ödenek aktarılmasının çiftçiler arasında sevinçle karşılandığını söyledi.

Verilen destek için İlçe Ziraat Odaları Başkanları ve Çorumlu çiftçiler adına teşekkür eden Sayan, “Çiftçilerimiz geçen sene yaşanan sel ve dolu nedeniyle büyük bir sıkıntı içerisine girmişlerdi” diyerek, Çorum çiftçisinin 2021 yılında yağışların az olmasından dolayı meydana gelen kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Aktarılan ödenek ile mağduriyet yaşayan üreticilerin destekleneceğini kaydeden Sayan, “Çiftçimize 5 milyon TL ödenek aktarılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlerden desteklerini esirgemeyen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti MKYK üyesi, TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’ya tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çorum’da tarımın kalkınması için güç birliği yapılmasının şart olduğuna vurgu yapan Sayan, “Bizler yalnız bu işlerin içerisinde çıkamayız. Yalnız taş duvar olmaz. Üreteceksek hep birlikte üretmemiz lazım. Hep birlikte olursak şehrimizde tarım ve hayvancılık konusunda daha iyi yol alırız. Bize destek veren herkese tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

