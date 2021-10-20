Mehmet Savaş’ın acı günü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem il yöneticisi Mehmet Savaş'ın annesi Melek Savaş (88) yaşında vefat etti.
Güncel 20.10.2021, 19:20
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Alınan bilgiye göre dün hayatını kaybeden Melek Savaş'ın cenazesi yarın (21 Ekim 2021 Perşembe) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Kızılkır Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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