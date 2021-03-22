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Mehmet Öztürk’ten yeni kitap çalışmaları

Güncel 22.03.2021, 22:05
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Mehmet Öztürk’ten yeni kitap çalışmaları

Eğitim-Sen önceki dönem şube başkanlarından, Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kurucularından Şair-Yazar Mehmet Öztürk’ün eserlerinin de yer aldığı yeni kitap çalışmaları okurlarıyla buluştu.
Öztürk, editörlüğünü Seçkin Zengin’in yaptığı Klaros Yayınları’ndan çıkan efsane futbolcu Armando Diego Maradona’yı 11 yazarın anlattığı “Maradona” isimli kitapta eserleriyle yer aldı.

(Haber Merkezi)
 

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