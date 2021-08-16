Mehmet Özhaseki geliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir dizi programa katılmak üzere bugün ilimize geliyor.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin bugün saat 12.00’de ilimizde olacağı bildirildi.

Buna göre ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret edecek olan Özhaseki, buradaki basın açıklaması sonrası Kadeş Barış Meydanı’ndaki Engelsiz Kafe, Çokİş Hizmet Bürosu, Millet Kıraathanesi, ÇORBİS, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Bedesten ve Yeraltı Otoparkı, Tarihi Dikiciler Arastası Restorasyonu, Saat Kulesi Çevresi Cephe Sağlıklaştırma Projesi ve Velipaşa Hanı Restorasyonu’nun yürüyerek inceleyecek.

Daha sonra Çorum Belediyesi’ni ziyaret edecek olan Mehmet Özhaseki Anitta Otel’de saat 14.00’de başlayacak olan Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’nda belediye başkanları ile biraraya geldikten sonra Millet Bahçesi, Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Çorum Belediyesi Gençlik Obası projesini de imzalayarak onuruna verilecek yemeğe katılacak.

