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Mehmet Mensur hayatını kaybetti
Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda görev yapan Mehmet Mensur, hayatını kaybetti.
Güncel 02.11.2020, 01:27
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Mehmet Mensur (49), 1 Kasım 2020 Pazar günü sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
3 çocuk babası olan Mehmet Mensur’un cenazesi doğum yeri olan Oğuzlar İlçesi’ne bağlı Kayı Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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