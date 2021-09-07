Mehmet Kocatüfek’in eşi hayatını kaybetti 

1969 yılında “Alpagut Olayı” diye tarihe geçen büyük işçi direnişinin lideri Mehmet Kocatüfek, Çorum ve Havalisi Birleşik Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı olarak, bölgedeki tüm maden işletmelerinde çalışanların hak mücadelesine baş koymuş bir lider sendikacıydı. Kocatüfek, 1995 yılında aramızdan ayrılmıştı.

Meryem Karataş, Mert Murat Kocatüfek, Murtaza Kocatüfek ve Merter Kocatüfek’in anneleri olan Emine Kocatüfek’in cenazesi, yarın (8 Eylül 2021 Çarşamba günü) saat 14.00’de Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

