Mehmet Kocatüfek mezarı başında anılacak

“1969 Yılındaki Alpagut İşçi Yönetimini Selamlıyoruz” başlığı altında yapılacak olan etkinlikler kapsamında işçi lideri sendikacı Mehmet Kocatüfek de bugün saat 18.00’de Ulumezar’daki mezarı başında anılacak.

Konuyla ilgili Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çorum, Türkiye işçi sınıfı tarihine damga vurmuş kentlerden birisidir. Emek ve demokrasi isteyenlerin bir görevi de yaşanacak emek mücadelesine ışık tutmaktır. Bu nedenle “Alpagut Olayı” olarak bilinen mücadeleyi tekrar hatırlamak ve hatırlatmak istiyoruz.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun bileşenlerinden olan DİSK de Türkiye işçi sınıfının mücadele bayrağını en önde taşıyan işçi sendikası konfederasyonudur. Bu nedenle DİSK’in de işçi emekçi mücadelesi tarihini yaşatmak gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir görevi ve sorumluluğu vardır.

Çorum bugün dünyanın merkezi olması iddiası ile komedi dünyasının bir parçası olmuştur. Oysa bu kentin tarihine bakıldığında; dünyadaki ilk barış antlaşmasını imzalayan Hititlerin başkentinin olmasının yanında; işçi sınıfı mücadelesi açısından da büyük bir öneme sahip olduğu açıktır. Bu kentin tarihini üretenler, çalışanlar emekçiler yazacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1960’lar, 1970’ler işçilerin mücadelesinin arttığı, işçilerin örgütlendiği ve haklarını aldığı yıllardır. Çorum’da da o tarihlerde birçok sendikanın kurulu bulunduğu, binlerce işçinin örgütlüğü olduğu bilinen bir gerçektir. Çorum’un işçi sınıfı mücadelesinde önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak işçi ve emekçileri tarihini unutturmayacağımızı bir kez daha belirtiyoruz.

“MEHMET KOCATÜFEK’İ MEZARI BAŞINDA ANACAĞIZ”

İşçi sınıfının özgün deneylerinden ve Çorum’da yaşanan “Alpagut Olayı- Özyönetimi”nin örgütleyicisi, yöneticisi olan Mehmet Kocatüfek’i Çorum Merkez Ulumezar’da mezarı başında anacağız.” (Haber Merkezi)