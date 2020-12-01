Son Dakika

Mehmet Kırıcı vefat etti

Çorum’un Mecitözü ilçesinin tanınmış simalarından Mehmet Kırıcı (85) vefat etti.

Güncel 01.12.2020, 18:58
95
Mehmet Kırıcı vefat etti

Mecitözü’ne bağlı Kozören Köyü nüfusuna kayıtlı olan Nurşen, Gülşen, Neslihan, Süleyman, Ali ve merhum Sefa Kırıcı’nın babaları olan Mehmet Kırıcı (85) hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi yarın (2 Aralık 2020 Çarşamba) Mecitözü Kozören Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 06:08
Güneş 07:38
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@