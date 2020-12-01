Mehmet Kırıcı vefat etti
Çorum’un Mecitözü ilçesinin tanınmış simalarından Mehmet Kırıcı (85) vefat etti.
Güncel 01.12.2020, 18:58
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Mecitözü’ne bağlı Kozören Köyü nüfusuna kayıtlı olan Nurşen, Gülşen, Neslihan, Süleyman, Ali ve merhum Sefa Kırıcı’nın babaları olan Mehmet Kırıcı (85) hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın (2 Aralık 2020 Çarşamba) Mecitözü Kozören Köyü’nde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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