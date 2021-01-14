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Mehmet Kaya hayatını kaybetti

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya’nın babası Mehmet Kaya hayatını kaybetti.

Güncel 14.01.2021, 19:37
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Mehmet Kaya hayatını kaybetti

72 yaşındaki Mehmet Kaya, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Mehmet Kaya’nın cenazesi yarın (14 Ocak 2021 Cuma) saat 14.00'de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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