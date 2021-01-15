Mehmet Kaya defnedildi

72 yaşındaki Mehmet Kaya, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Mehmet Kaya Çorum Özel Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybetti.

Mehmet Kaya’nın cenazesi saat 14.00'de hastaneden alınarak Ulumezar’a getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından ise toprağa verildi.

Cenazeye Vali Yardımcısı Recep Yüksel, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, bazı ilçe belediye başkanları, esnaf odası başkanları, mahalle ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetici ve personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)