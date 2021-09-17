Mehmet Gülser’i ziyaret ettiler
Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum İl Genel Meclisi üyeleri Suat Atalay ve Abdullah Uysal, Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'i ziyaret etti.
Güncel 17.09.2021, 19:48
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Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Çorum'da meydana gelen vukuatlar görüşüldü.
Kendisine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Genel Meclis üyeleri Suat Atalay ile Abdullah Uysal'a teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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