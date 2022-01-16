Mehmet Gayretli yeniden seçildi

Kültür Balo Salonu'nda Cumartesi günü gerçekleştirilen ve 2 adayın yarıştığı Genel Kurul'da mevcut Oda Başkanı Mehmet Gayretli 436 oy alarak güven tazelerken, rakibi Mehmet Kaya ise 138 oy aldı.

Mehmet Gayretli’nin başkanlığındaki Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası'nın Yönetim Kurulu Mustafa Ünal, Satılmış Candan, Sinan Dalgıç, Turan Bekmezci, Beytullah Koldaş ve Gökhan Karataş'tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Ali İhsan Keskin, Ufuk Karakaş ve Abdulsamed Ceylan'dan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

