Mehmet Gayretli virüse yakalandı

Oda Başkanı Mehmet Gayretli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Kıymetli dostlarım: Covid 19 testim pozitif çıkmıştır. Şu an evimizde karantinadayız. Bu illette mücadele eden tüm hastalara dualarınızı beklerim. Selâm ve saygılarımla” diye konuştu.

ÇORUM HABER Gayretli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.

(Haber Merkezi)