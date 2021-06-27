Mehmet Fatih Uysal’ın acı günü

Çorum eski İl Yazı İşleri Müdürü ve Bayat eski Belediye Başkanı merhum Muharrem Uysal'ın eşi, Ahmet Salih Uysal, Mehmet Fatih Uysal, Şükriye Yurtseven ve merhume Nuran Arık’ın anneleri Hanife Uysal (87) tedavi gördüğü Ankara’da hastanede vefat etti.

Hanife Uysal’ın cenazesi yarın (28 Haziran 2021) saat 15.00’de İskilip Tabakhane Mahallesi Gönlük Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

