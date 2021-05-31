Mehmet Esen kalbine yenildi
Çorum’un Mecitözü İlçesi’nin Sarıdede Mahallesi’nden Maliye’den emekli Mehmet Esen (58), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 31.05.2021, 21:21
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Merhum Nihat Esen'in oğlu, Metin Esen'in kardeşi, Mustafa Esen'in ağabeyi Mehmet Esen hayata veda etti. Merhumun cenazesi Mecitözü Büyük Camii’nden alınarak Sarıdede Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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