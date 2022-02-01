Mehmet Erkan hayatını kaybetti
Çorum’da Zafer Çarşısı esnafından Ahmet, İsmail ve Hüseyin Erkan'ın ağabeyleri, Ömer ve Taner Erkan'ın babaları, Rıdvan Özyağ'ın kayınpederi Mehmet Erkan vefat etti.
Güncel 01.02.2022, 18:58
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Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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