Mehmet Erdem'den coşkulu konser

Çorum Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine Haziran ayında da ara vermeden devam ediyor. ‘’Yaz Konserleri’’ etkinliği kapsamında ünlü sanatçı Mehmet Erdem Çorumlularla buluştu. Konserinde, “Hakim Bey”, “Acıyı Sevmek Olur Mu?”, “Aşkımız Bitecek”, “Bir Elmanın Yarısı” gibi en sevilen şarkılarını seslendiren Ünlü sanatçı Mehmet Erdem, meydanı dolduran dinleyicilerini coşturdu. Konsere özellikle gençlerin ilgisi yoğun oldu. Erken saatlerden itibaren meydanı dolduran gençler, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti. Konser, Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlandı.

Konser sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ünlü sanatçı Mehmet Erdem’e çiçek takdim etti. Meydanı dolduran gençleri selamlayan Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin konser ve kültürel etkinliklerinin devam edeceğinin müjdesini vererek “Durmak yok yola devam” dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konser sırasında gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Başkan Aşgın ile selfie yapan gençler, konserler için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.