Flaş HaberÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Mehmet Erdem Çorum’a geliyor
Çorum Belediyesi ‘’Yaz Konserleri’’ etkinliği kapsamında ünlü pop sanatçısı Mehmet Erdem’i Çorumlularla buluşturacak.
Güncel 30.05.2022, 19:00 30.05.2022, 19:14
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Kültür-sanat etkinliklerine büyük bir hızla devam eden Çorum Belediyesi, ‘’Yaz Konserleri’’ etkinliği kapsamında Mehmet Erdem konseri düzenliyor. Sevilen ve gençlerin yakından takip ettiği ünlü sanatçı Mehmet Erdem, Çorumlulara unutulmaz bir gün yaşatacak. 2 Haziran Perşembe günü saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanında yapılacak konser tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.
“Bu yaz Çorum konsere doyacak, gençler doyasıya eğlenecek” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm vatandaşları konsere davet etti.
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