Mehmet Erdem bugün Çorum’da

Kültür-sanat etkinliklerine büyük bir hızla devam eden Çorum Belediyesi, ‘’Yaz Konserleri’’ etkinliği kapsamında Mehmet Erdem konseri düzenliyor. Sevilen ve gençlerin yakından takip ettiği ünlü sanatçı Mehmet Erdem, Çorumlulara unutulmaz bir gün yaşatacak. Bu akşam saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak konser tüm vatandaşlara ücretsiz olacak.

“Bu yaz Çorum konsere doyacak, gençler doyasıya eğlenecek” diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm vatandaşları konsere davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

