Mehmet Emin Karlı’yı kaybettik
Çorum’un saygın kişiliklerinden ve unutulmaz eğitimcilerinden, Final Dersanesi Kurucu Müdürü Mehmet Emin Karlı (56), geçirdiği ani kalp krizi sonucu bu sabah hayatını kaybetti.
Güncel 21.03.2022, 13:10
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Sabah saat 07.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Mehmet Emin Karlı, hemen Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ancak tüm çabalara rağmen, saat 08.30 sıralarında hayata veda etti.
Deniz Karlı’nın eşi, Sahil Karlı’nın babası, Adnan Karlı’nın kardeşi, Meral Çilingir’in damadı, Yusuf ve Ali Çilingir’in yeğenlerinin eşi olan M.Emin Karlı’nın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına sabır ve başsağlığı diler.
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